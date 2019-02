Bufera su Collovati: Le donne non possono parlare di tattica

Non poteva scegliere periodo più fertile, visto il caso Wanda Nara, Fulvio Collovati per esprimere il suo parere sulle donne che parlano di calcio. Stavolta però il campione del mondo ’82 ha realizzato un vero autogol a “Quelli che il calcio”, rispondendo male alla moglie di Federico Peluso (Sara Piccinini), che stava giustificando la sconfitta del Sassuolo a Empoli con l’assenza nella formazione titolare degli esterni offensivi Berardi e Djuricic.

TATTICA MAI – La replica di Collovati è uno scivolone clamoroso: “Scuste quando sento una donna, poi anche una moglie di un calciatore…poi questa è la mia opinione, parlare di tattica mi si rivolta lo stomaco. Non ce la faccio, una donna non capisce come un uomo. Se parli di una partita come è andata e come no, va bene, ma non di tattica. Le calciatrici qualcosa capiscono, qualcosa sanno, ma non al 100%. Sarò anche maschilista ma mia moglie non si è mai permessa di parlare di tattica con me. Non dico che le donne devono stare in cucina, non mettetela giù così”. In studio Luca e Paolo, i conduttori, hanno provato a sdrammatizzare ma sul web tante le critiche per Collovati: “Certe cose le puoi dire al bar e nemmeno. Dire che le donne con capiscono o capiscono meno degli uomini è da cavernicoli” o anche: “Opinione di Collovati molto discutibile, anche perché sono poche le donne “autorizzate” a parlare di calcio il tv. Magari se invitate più donne di sostanza che di apparenza cambierete idea… Forse”.

MASCHILISMO – Qualcuno usa toni più soft: “Per galateo un uomo vero,non deve mai esternare tali cose in pubblico,può farlo con amici al massimo,credo che di maschilismo si tratti di cattivo gusto, ragionando così un uomo è una schiappa a cucinare,invece tanti sono bravi, siamo nel 2019, una moglie di calciatore saprà qualcosa” ma la chiosa è divertita: “Solo le icardine devono finirla di parlare di calcio e di tattica, quelle non capiscono un pistacchio fritto”.

SPORTEVAI | 18-02-2019 11:53