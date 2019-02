Ravezzani rivela la vera strategia di Wanda Nara

Lacrime di coccodrillo, sceneggiata di facciata o sincerità assoluta? Lo show di ieri di Wanda Nara a Canale 5, nella trasmissione Tiki Taka, fa discutere tutto il mondo interista. Sono prove di pace sul caso Icardi o solo la quiete prima della tempesta? Per Fabio Ravezzani vale la seconda ipotesi. Il giornalista di Telelombardia e direttore di Top Calcio twitta: “Prima delle lacrime in diretta e di una diffuso buonismo di facciata, mi descrivono una Wanda molto dura e determinata a farla pagare all’Inter”. I tifosi sono perplessi e commentano: “Il problema vero è che qualcuno si è addirittura intenerito. Marotta è stato un signore e non poteva fare altrimenti, ma credo che ormai sia tutto chiaro…portare a termine la stagione e poi auf wiedersen” o anche: “Se l’inter cedesse Icardi e lo rimpiazzasse con un profilo alla Belotti ci guadagnerebbe solamente, vedi il Milan con Higuain..”-. Prevale lo scetticismo: “Se sceglie la linea dura…ci vanno di mezzo prima loro. Icardi si rifiuta di giocare ed in tribunale, l’ Inter avrebbe vista facile. Sappiamo andranno via…ma alle nostre condizioni…con due anni di contratto, l’ Inter ha ancora una posizione di vantaggio”.

CHI COMANDA – Ravezzani poi attacca anche Marotta e scrive sui social: “Non mi é piaciuto Marotta a Tikitaka Tutti sappiamo benissimo che Icardi é stato degradato per le improvvide dichiarazioni di Wanda in trasmissione. Fingere con lei che ci fossero misteriose ragioni da non rivelare in pubblico é stato un teatrino imbarazzante per tutti. E poi Io questa storia che Icardi si è sacrificato perdendo anni di vita per giocare nell’Inter quando poteva andare in squadre ben più importanti (quali?) proprio non la capisco. Dirò di più: non la sopporto”. Su questo tema i fan sembrano dar ragione alla società: “Marotta ha fatto capire chi comanda all’Inter !!” o anche: “Non è che c’era da fingere, c’era da farle capire di non far c.. e dire cose di cui poi si sarebbe potuta pentire. E comunque, solo chi non è mai entrato dentro uno spogliatoio può pensare che la causa di tutto sia solo Wanda e non Icardi. E dire che pure Ausilio l’ha detto”, oppure: “Ha detto che loro lo sanno il perché, ha pure detto che l’interlocutore dell’Inter è Mauro Icardi…, non mi sembra poco, a me è piaciuto. Ha lanciato un salvagente”.

LA BOMBA – Non mancano però i pessimisti: “E’ intervenuto solo per mettere la faccia,come faceva Moggi al Processo di Biscardi per chi si ricorda scuola juventina..” e infine: “Ieri tra lacrime e “ Inter la mia famiglia”, ha sganciato la bomba che Icardi non firmerà nessun contratto fino a fine stagione, dicendo che lo fa per il bene dell’Inter. Mah, Altro che riconciliazione con la società quei due”.

SPORTEVAI | 18-02-2019 09:55