La rivincita di Meret, l'agente: "Chiedevamo solo fiducia"

25-09-2022 18:16

Intervenuto al ‘Festival dello Sport’ di Trento Federico Pastorello, agente di Alex Meret, ha parlato del momento d’oro che sta vivendo il proprio assistito, passato in poche settimane dalla prospettiva di dover dire addio al Napoli per l’imminente arrivo, poi non concretizzatosi, di Keylor Navas, alla maglia da titolare indiscusso con un rendimento elevato.

Finita l’alternanza con David Ospina, l’ex Spal ha conquistato Spalletti e la fiducia dei tifosi:”Da due anni chiedevamo solo l’opportunità di avere un po’ di tranquillità e stabilità. In questi anni non è stato semplice affrontare l’alternanza, ma Alex ha sempre dimostrato affidabilità, ma soprattutto personalità e professionalità nel gestire al meglio la situazione”.

Il rinnovo del contratto in scadenza nel prossimo giugno è però ancora in standby: “È giusto che società e allenatore facciano le proprie valutazioni, ma oggi che è titolare fisso, anche se per situazioni fortuite, Alex sta facendo benissimo – ha aggiunto Pastorello – Rinnovo? Noi non abbiamo mai negato il dialogo col Napoli, vediamo cosa porterà. I colloqui ci sono sempre stati: dipende dalle parti, ma la nostra disponibilità c’è sempre stata”.