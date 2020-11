La Roma guarda in casa Cagliari

La brutta sconfitta subita a Napoli, la prima sul campo rimediata dalla Roma in stagione, non ha ridimensionato le ambizioni della società giallorossa, che punta a bagnare la prima stagione dell’era Friedkin come quella che sancirà il ritorno in Champions League dopo due stagioni di assenza.

Per questo la dirigenza, guidata dal neo direttore generale Tiago Pinto, è decisa a dare dei rinforzi al tecnico Paulo Fonseca già durante il mercato di gennaio.

Tra i reparti più coinvolti dovrebbe esserci il centrocampo, dove è sempre d’attualità il nome di Nahitan Nandez.

L’uruguaiano del Cagliari, già seguito dalla Roma nell’ultima sessione di mercato, può agire da interno o anche in posizione più avanzata e farebbe comodo ai giallorossi per la seconda parte della stagione, ma non sarà facile vincere la resistenza della società sarda e di Eusebio Di Francesco.

OMNISPORT | 30-11-2020 13:14