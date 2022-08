La Roma vince di misura in casa della Salernitana. Lo Spezia batte l'Empoli

14-08-2022 22:47

Inizia con una vittoria su misura il campionato della Roma. La formazione di José Mourinho riesce infatti a vincere all’esordio nella Serie A 2022-2023 in casa della Salernitana di Davide Nicola. All’Arechi finisce 1-0 grazie al gol decisivo di Cristante al 33′.

La Roma parte bene e crea subito un paio di occasioni con Zaniolo, la Salernitana riesce poi a impegnare Rui Patricio con una conclusione di Bonazzoli. Quindi al 33′ arriva il gol decisivo di Cristante con un tiro da fuori area.

Vicino al gol all’esordio in giallorosso anche Dybala, meno incisivo Abraham. La Roma ci prova poi nella ripresa per raddoppiare, ma la Salernitana si difende bene. Viene poi annullato nel finale un gol a un altro nuovo acquisto come Wijnaldum.

Nell’altro match delle 20:45 della domenica vittoria, sempre per 1-0, dello Spezia di Luca Gotti in casa contro l’Empoli di Paolo Zanetti. Decisivo il gol al Picco di Nzola al 36′ del primo tempo.