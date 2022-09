La Sampdoria fa quadrato attorno a Giampaolo

20-09-2022 23:00

Giornata importante in casa Sampdoria. Ultima in classifica insieme alla Cremonese dopo la sconfitta contro lo Spezia, la società blucerchiata ha visto svolgersi il consiglio di amministrazione, al termine del quale il presidente Marco Lanna e il vice Antonio Romei hanno fatto il punto della situazione sul piano tecnico e su quello dirigenziale.

Lanna ha ribadito che la società ha rinnovato la fiducia al tecnico Marco Giampaolo: “Ci confronteremo con lui, ma non è una conferma a tempo. Cercheremo di uscirne tutti insieme. In momenti del genere, in cui le cose vanno male, ci sono colpe per tutti: società, giocatori e allenatore. Paga sempre l’allenatore, ma facendo quadrato penso che potremo migliorare.

Romei ha invece definito il quadro della situazione sulle trattative per la cessione: “Non ci sono problemi immediati, questo continuo catastrofismo e questa pressione per la vendita della società non fanno bene. I problemi ci sono, è compito del CdA cercare di risolverli. Sappiamo che la società è in vendita e pensavamo che il nostro orizzonte temporale si concludesse prima dell’inizio del campionato, ma le vendite delle società di calcio non si fanno in piazza, non si mettono manifesti. Anzi, chi compra vuole la massima riservatezza. Da quando siamo in carica ci siamo sempre augurati che la vendita avvenga il prima possibile, per questo abbiamo gestito la campagna trasferimenti in ottica conservativa, cercando di salvaguardare l’aspetto finanziario. Quando il club sarà venduta, ce lo diranno e noi daremo le dimissioni. Ma non possiamo sapere quando succederà”.