La scelta a sorpresa di Cristiano Ronaldo fa felice la Juve

Cristiano Ronaldo dice no al Portogallo. Forse infastidito dalle prime due partite in bianconero concluse senza andare a segno, il cinque volte Pallone d'Oro ha deciso di respingere la chiamata del commissario tecnico dei lusitani per i prossimi due incontri della Nazionale: l'amichevole contro la Croazia vicecampione del mondo e anche la gara di Nations League contro l'Italia del 10 settembre a Lisbona.

C'è solo la Juventus per CR7: secondo la Gazzetta dello Sport, l'ex attaccante del Real preferisce restare a lavorare a Torino per focalizzarsi sul suo ambientamento nel club torinese. L'obiettivo è sfruttare la sosta per essere al 100% per la ripresa del campionato, e soprattutto in vista dell'inizio della Champions League, suo terreno di caccia preferito, dove è il cannoniere assoluto con 121 reti in 153 partite.

"Il giocatore vuole sentirsi totalmente "dentro" la Juve", scrive la Gazzetta. La scelta è stata molto gradita da Massimiliano Allegri e da tutta la dirigenza bianconera: un altro segnale che Ronaldo vuole fare sul serio. E sospirano di sollievo gli Azzurri di Roberto Mancini, che non se lo troveranno contro a Lisbona nella gara d'esordio di Nations League.

"Grazie a tutti coloro che hanno votato per me. Non dimenticherò mai quel momento, specialmente la reazione dei tifosi nello stadio". Con queste parole Cristiano Ronaldo ha voluto ringraziare via social tutti i suoi fans che gli hanno permesso di vincere il premio della Uefa per il gol più bello dell'anno: la spettacolare rovesciata contro la Juventus nei quarti di finale di Champions League della scorsa stagione. Un gesto tecnico che forse ha cambiato il futuro del giocatore.

Al secondo posto la rete di Dimitri Payet nel 5-2 del Marsiglia sul Lipsia in UEFA Europa League, mentre al terzo si piazza la spagnola Eva Navarro con la sua marcatura con la nazionale nella finale di Women's EURO U17 vinta sulla Germania in Lituania a maggio. CR7 ha stravinto con oltre il 50% delle preferenze.

SPORTAL.IT | 29-08-2018 10:30