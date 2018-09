La Serie A vale sempre di più

E’ in crescita il valore del campionato italiano. A margine della sessione estiva di calciomercato la serie A si conferma sul podio per valore totale delle rose (4.39 mld €) con un incremento del 46.3% se rapportato al dato equivalente di avvio sessione estiva del 2017. Si tratta del secondo miglior valore incrementale europeo. La vetta del podio spetta alla Premier League (8.01 mld €, +60.8%). In seconda posizione la Liga spagnola (5.07 mld €, +34.8%). Nella top five anche la Bundesliga tedesca (3.79 mld €, +41.4%) e la Ligue 1 francese (2.74 mld €, +45%). Con il 57.6% di giocatori stranieri il campionato italiano è secondo soltanto alla Premier League inglese (67.9%). Entrambi i tornei registrano un incremento percentuale se rapportato al dato equivalente di avvio sessione estiva del 2017:

+4.5% per il campionato inglese, +0.7% per la Serie A. Cresce la presenza di atleti stranieri anche in Bundesliga (52.5%, +5.6%) e Ligue 1 (48.9%, +3.6%). Trend negativo si registra invece nella Liga spagnola (41.3%, -7.4%).

Il campionato europeo più giovane è quello tedesco (età media 25.2), di poco inferiore rispetto la Ligue 1 francese (età media 25.4). Terza posizione per la Serie A (età media 26.4) che precede la Premier League inglese e la Liga spagnola (età media 27.0). Lo rileva il Report n. 4/2018 elaborato da Osservatorio Calcio Italiano sulla base del database online di Transfermarkt. La Top11 più preziosa della Serie A ha un Valore di Mercato complessivo pari a 740 mln € (+65.2% rispetto alla corrispettiva di avvio sessione estiva 2017). È composta per 10/11 di giocatori stranieri: João Cancelo, Milan Skriniar, Kalidou Koulibaly, Alex Sandro, Sergej Milinkovic-Savic, Miralem Pjanic, Douglas Costa, Paulo Dybala, Cristiano Ronaldo, Mauro Icardi. L’unico italiano risulta essere Gianluigi Donnarumma.



SPORTAL.IT | 03-09-2018 15:25