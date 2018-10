La Triestina beffa Berlusconi e il Monza

Il Monza non va oltre l'1-1 in casa contro la Triestina al debutto del nuovo presidente Silvio Berlusconi in tribuna allo stadio Brianteo. I padroni di casa creano numerose occasioni, colpiscono una traversa e passano in vantaggio con Negro al 67'. A tre minuti dal termine arriva però il pareggio su calcio di rigore di Granoche: i brianzoli restano secondi nel girone B di Serie C alle spalle del Pordenone.

Allo stadio tanti cori per il nuovo proprietario, che in tribuna vip ha anche scattato foto con alcuni tifosi. Con lui c'erano anche il fratello Paolo, l'amministratore delegato del club brianzolo Adriano Galliani, lo storico legale rossonero Leandro Cantamessa, il sindaco di Monza Dario Allevi.

Prima del match Berlusconi aveva tenuto un discorso motivazionale ai giocatori, poi postato su Instagram: "Sono qui a vedere la prima partita. Non vi nascondo che sono un po' emozionato. A voi dico vi raccomando. Io avevo alcune frasi che dicevo qualche volta ai miei giocatori. Una era questa: ricordatevi che chi ci crede combatte, chi ci crede supera tutti gli ostacoli, chi ci crede vince. Quindi credeteci, andate in campo e vincete con almeno tre gol di scarto".

SPORTAL.IT | 15-10-2018 08:20