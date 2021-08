La UEFA premia Jorginho: è il calciatore dell'anno

La Champions League a maggio, l’Europeo a luglio. Il pallone d’Oro a dicembre? Chissà. Intanto Jorginho si toglie un’altra grande soddisfazione in questo 2021 all’insegna delle vittorie: è stato eletto come Calciatore dell’anno UEFA per il 2020.

Il centrocampista del Chelsea e della Nazionale Italiana ha ricevuto il premio a margine del sorteggio dei gironi della Champions League 2021/22. Ha avuto la meglio del suo compagno di club N’Golo Kanté e di Kevin de Bruyne.

“Mi dispiace tantissimo non esserci in questo momento così importante – ha dichiarato – ma volevo dire che sono molto felice per questo premio e non possono non dire grazie a tutte le persone che hanno contribuito affinché questo potesse accadere. Grazie a tutti, alla famiglia, agli amici, ai compagni, agli allenatori, ai tifosi. E anche a chi non credeva in me, mi ha dato la motivazione per continuare a lavorare. Sono felicissimo, un abbraccio”.

Chelsea che fa incetta di premi, visto che anche il portiere Edouard Mendy è stato eletto come il migliore della competizione con 9 clean sheet su 12 partite disputate, mentre miglior centrocampista è stato eletto N’Golo Kanté. Anche Thomas Tuchel è stato premiato come miglior allenatore, avendo la meglio su Roberto Mancini.

Come miglior difensore è stato invece premiato Ruben Dias, finalista con il Manchester City, mentre attaccante è stato eletto Erling Haaland del Borussia Dortmund che ha segnato 10 goal in 8 partite.

Premiato anche lo staff tecnico della nazionale danese, l’intera nazionale danese e Simon Kjaer con il UEFA President’s Award, per come si sono adoperati in un momento difficile come quello di Christian Eriksen durante Danimarca-Islanda a Euro 2020.

Premiate al femminile il portiere Sandra Panos del Barcellona, il difensore Paredes del PSG (oggi al Barcellona), la centrocampista Alexia Putellas ancora del Barça e Jenny Hermoso, sempre in forza ai catalani, come attaccante e anche come migliore giocatrice in assoluto.

OMNISPORT | 26-08-2021 19:37