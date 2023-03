La squadra di Scariolo tiene il passo di Milano superando in casa Derthona al termine di un match tirato

05-03-2023 22:03

La Virtus Bologna ha superato Tortona sul filo della sirena per 91-90 in una partita valida per la ventesima giornata della Serie A di basket. La squadra di Scariolo si è imposta in volata al termine di una gara tirata, decisa dal tiro libero di Shengelia a un secondo dalla fine.

Il grande protagonista del match è stato Marco Belinelli, a segno con 32 punti e nove triple. In classifica Bologna raggiunge l’Olimpia in testa a 32 punti, Tortona è terza a 28.