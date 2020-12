Labiale Perin a Cr7 fa il giro del web: E' impazzito?

Sono state riviste alla moviola e il suo labiale è apparso chiaro in diverse circostanze. Durante Genoa-Juventus più di una volta il portiere del Grifone Perin ha “sfidato” verbalmente Ronaldo, con cui è stato anche compagno di squadra in bianconero, e le sue parole – sviscerate anche alla Domenica Sportiva e a Pressing, hanno fatto il giro del web dopo il 3-1 con cui i bianconeri hanno vinto a Marassi anche grazie a Ronaldo.

Perin ha cercato di “provocare” Ronaldo

Il tono è scherzoso sempre ma Perin si è rivolto a Ronaldo prima del secondo rigore, provando a innervosirlo dicendogli: “Tiri sempre centrale, eh?”. Quando Cr7 segna è il portoghese a dirgli: “Dove vai Perin?”. Al 93′ Perin chiede ai suoi di non mettersi in barriera sulla punizione che stava per tirare Ronaldo, dicendo: “Fallo tirare”. Cr7 preferisce l’assist e Perin insiste: “Paura eh?”.

I tifosi scatenati sui social

Fioccano le reazioni sui social: “Perin che urla a Cristiano “paura eh! Non calci senza barriera” e sì. Ad un 5 volte pallone d’oro vai a dire ste robe e fare lo sborone, dopo aver preso 3 goal tra l’altro. Okay”, e ancora: “Ma Perin è impazzito?”, oppure: “Eh già, Ronaldo (752 gol in carriera) ha paura di Perin” e anche: “Oggi le comiche o come diceva Peppino De Filippo :non è vero ma ci credo” e ancora: “Perché per fare gol a Perin su rigore , CR7 ha bisogno di istruzioni vero???” e infine: “basta sentire il tono dell’audio di entrambi per capire che non era uno scherzo. poi a fine partita si sa che tutto finisce”.

SPORTEVAI | 14-12-2020 11:07