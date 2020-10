L'agente di Duvan Zapata: "Sempre sottovalutato"

L’attaccante dell’Atalanta Duvan Zapata è stato decisivo in Champions League con la doppietta all’Ajax che ha permesso ai bergamaschi di riacciuffare gli olandesi. Ai microfoni di calciomercato.it il suo agente si esprime così: “La partita con l’Ajax è stata molto divertente, tra due squadre che giocano molto bene. Tutti si attendevano una gara di alto livello, e le compagini non hanno deluso. Duvan ha giocato molto bene, realizzando due reti che definiscono bene il tipo di attaccante che è. Potente, tecnico e intelligente nell’occupazione degli spazi. Un ottimo inizio di stagione per Duvan, ma non mi pare una sorpresa. Nelle due precedenti annate ha segnato circa 50 gol in 80 gare”.

“È un’altra cosa a sorprendermi… Che non lo si consideri ancora come uno dei migliori attaccanti d’Europa. Ho visto squadre spendere tantissimi soldi per giocatori con un rendimento che non è migliore rispetto a quello di Duvan, che lavora sempre per la squadra. Da quando gioca nell’Atalanta, dov’è molto felice, oltre ai gol ha realizzato anche 21 assist. Sa sacrificarsi per i compagni e creare spazio per loro. Top club interessati? Sì, ce ne sono stati vari in Serie A, in Premier, nella Liga… Le trattative, però, non si sono mai concretizzate. Credo che Zapata sia molto sottovalutato, considerando tutto quello che fa in campo. Ribadisco che Duvan è molto felice all’Atalanta, non è questo il problema. Essendo il suo rappresentante e analizzando il suo rendimento, però, mi è parso strano che non fossero arrivate offerte importanti al club”.

OMNISPORT | 28-10-2020 15:59