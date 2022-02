Agente Radu contro Handanovic: "Vuole giocarle tutte, non è sportivo"

Oscar Damiani, agente del secondo portiere dell’Inter Ionut Radu, ha rilasciato un’intervista sulle colonne di ‘Tuttosport’ nel corso della quale ha analizzato la situazione del suo assistito alla corte di Simone Inzaghi.

A suscitare il malcontento del portiere rumeno e del suo rappresentante è il mancato impiego in Coppa Italia contro la Roma:

“Siamo delusi, noi ma soprattutto il ragazzo, che si allena sempre in modo ineccepibile. All’Inter gli fanno sempre i complimenti. In Coppa Italia contro la Roma avrebbe potuto mostrare le proprie qualità, ma non è stato così. Nonostante contro l’Empoli avesse giocato bene, la società e Inzaghi hanno scelto Handanovic. Per me era logico e giusto giocasse Radu. Il prossimo mese ci saranno tante partite. Dovesse infortunarsi lo sloveno, avresti a disposizione un tesserato che ha giocato poco o niente”.