Lakers alla deriva, Bucks e Sixers sempre più su

17-03-2022 08:35

I Celtics riscattano prontamente la sconfitta interna contro i Mavericks che ha interrotto la lunga serie positiva andando a sbancare il parquet di Golden State. Decisiva la coppia Tatum-Brown (26 punti a testa) nella notte dell’infortunio al piede di Steph Curry dopo uno scontro con Marcus Smart che mette in allarme la squadra di Steve Kerr, già vittima di una lunga flessione di rendimento.

Tutto facile per Suns e Bucks, trascinati da Booker e Antetokounmpo, autori di 36 punti a testa, e per i Nuggets. Netta sconfitta per i Bulls contro i Jazz con un super Mitchell (37 punti), mentre Dallas vince in volata in casa dei Nets (ottava vittoria nelle ultime nove partite) grazie alla tripla di Dinwiddie sulla sirena e ai 37 punti di Luka Doncic e i 76ers vincono la sfida playoff contro i Cavs grazie ai 35 punti in 35 minuti di Joel Embiid che festeggia al meglio il proprio 28° compleanno.

Nuova disfatta casalinga intanto per i Lakers, che contro i T’Wolves (30 punti per Karl-Anthony Towns) incappano nella 40° sconfitta stagionale perdendo un fondamentale scontro diretto in chiave play-in. Perde anche l’altra metà di Los Angeles: Clippers piegati in casa da Toronto che vola al 6° posto ad Est grazie alla quinta vittoria consecutiva.

I risultati della notte:

Cleveland Cavaliers-Philadelphia 76ers 114-118

Washington Wizards-Denver Nuggets 109-127

Charlotte Hornets-Atlanta Hawks 116-106

Brooklyn Nets-Dallas Mavericks 111-113

New York Knicks-Portland Trail Blazers 128-98

Minnesota Timberwolves-Los Angeles Lakers 124-104

Houston Rockets-Phoenix Suns 112-129

San Antonio Spurs-Oklahoma City Thunder 122-120

Utah Jazz-Chicago Bulls 125-110

Sacramento Kings-Milwaukee Bucks 126-135

Golden State Warriors-Boston Celtics 88-110

Los Angeles Clippers-Toronto Raptors 100-103

