Lakers, James criptico sul mercato. Poi arriva la puntualizzazione

08-01-2023 22:23

I Lakers hanno preso ritmo grazie alle cinque vittorie consecutive, ma in casa gialloviola tiene banco anche il mercato e le ultime dichiarazioni di LeBron James. A Sam Amick di “The Athletic” infatti, il n°6 gialloviola si è fatto sfuggire parole di impazienza sull’immobilismo della società: “Sapete benissimo tutti quello che dovrebbe succedere: non c’è bisogno che ne parli io”.

Con un tweet però, James ha incolpato il giornalista di aver caricato la sua dichiarazioni: “Ehi Sam, in realtà la mia pazienza non sta per finire. Hai fatto in modo che io sembrassi frustrato, quando non lo sono per nulla. Te l’ho detto mille volte, sono concentrato con tutto me stesso sui ragazzi che dividono questo spogliatoio con me: il mio lavoro non è occuparmi del roster della squadra. La realtà della nostra conversazione è stata questa, e quello che ho detto l’ho detto col massimo rispetto per tutti e con una calma assoluta, perché questo oggi è il mio stato d’animo. E comunque, prego: siamo a 5 vittorie in fila!”.