Lakers, LeBron: "Non ho bisogno di più riposo"

Non è un bel momento per i Lakers che a sorpresa sono usciti sconfitti questa notte anche contro i Washington Wizards. Ancora di salvezza come sempre, il solito LeBron James: in 43 minuti ha messo a referto 31 punti, 9 rimbalzi e 13 assist.

La sua permanenza in campo, si è notevolmente alzata soprattutto dopo l’assenza forzata di Anthony Davis, eppure questo non è un problema come chiarisce alla stampa il giocatore dei Lakers.

“Come gestisco le mie energie? Sto riposando qui ora, seduto mentre parlo con voi (giornalisti, ndr). Mi riposo quando salgo in macchina e torno a casa, mi riposo quando torno a casa, riposerò domani… Questa storia sul fatto che avrei bisogno di più riposo, che dovrei riposare occupa molto più spazio di quanto dovrebbe. Non ne ho mai parlato. Non ne parlo, non ci credo. Abbiamo tutti bisogno di più riposo! La stagione è ricominciata molto velocemente e tutti speravamo di riposarci un po’ di più, ma io sono qui per lavorare, per essere a disposizione dei miei compagni. E se sono infortunato o non mi sento bene, possiamo considerare un giorno di riposo extra, ma qui sono circondato da persone oneste e anch’io voglio essere onesto con me stesso. L’amore per il gioco è l’essere lì per i miei compagni di squadra… questa è la cosa più importante.”

E poi ha anche spiegato di non aver mai chiesto di riposare in stagione: “Non chiedo niente a nessuno: il mio lavoro è giocare quando posso, e basta.”

OMNISPORT | 23-02-2021 11:47