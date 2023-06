Lalas: “Inter Miami con Messi e altri crea la Morte Nera in Mls”

L'ex difensore statunitense del Padova vede un campionato con una possibile dittatura da parte del club di David Beckham

13-06-2023 15:49

Ricordate Alexi Lalas? In Italia lo abbiamo visto con la sua barba lunga, primo giocatore statunitense a giocare in Serie A nel lontano 1994. L’ex difensore del Padova, che oggi di anni ne ha 53 anni, commenta il campionato del suo Paese, vale a dire la Mls che si arricchisce di una stella come Lionel Messi: “Stiamo già vedendo altri nomi collegati all’Inter Miami. È quasi come se fossero in procinto di creare potenzialmente un super club, la “Morte Nera” della MLS. Questo è un momento meraviglioso per la Major League Soccer e gli Stati Uniti in generale”.