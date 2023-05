Lapo Elkann: “Complimenti al Napoli, non vedo l'ora di toglierglielo”

E' arrivato il tweet dopo lo scudetto vinto dagli azzurri: ci sono le congratulazioni ma anche il guanto di sfida

05-05-2023 12:38

Lapo Elkann si è aggiunto ai tanti che hanno fatto i complimenti al Napoli per lo scudetto vinto aritmeticamente con il punto conquistato a Udine ieri sera. L’imprenditore, grande tifoso della Juventus, ha però immediatamente lanciato il guanto di sfida ai partenopei e al presidente Aurelio De Laurentiis: “C’è chi dice che rosico per lo scudetto vinto dal Napoli, assolutamente no, gli faccio i complimenti ma non vedo l’ora di sfidarli al più presto per il prossimo scudetto e per toglierglielo. La Juventus dimostrerà di essere più forte di loro”.