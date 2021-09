L'Aprilia si aspetta di più da Maverick Vinales

L’Aprilia sprona Maverick Vinales in vista dell’appuntamento di Misano. Ad Aragon lo spagnolo all’esordio sul bolide della casa di Noale ha chiuso solo al diciottesimo posto: “Dopo il primissimo contatto di Misano mi immaginavo meno difficoltà. Però lì c’erano condizioni diverse e lui si è trovato un po’ spaesato. Deve abituarsi a una moto diversa, ma a sprazzi ha fatto vedere che c’è”, sono le parole del direttore tecnico Albesiano.

Ora sulla pista romagnola gli obiettivi saranno diversi: “Sono sicuro che verrà su. Per Misano mi aspetto dei passi avanti in classifica, se in gara finisse nei 10 sarebbe un buon risultato“, sono le parole alla Gazzetta dello Sport.

Per Aleix Espargarò, i propositi sono invece più ambiziosi: “Restare tra i primi cinque-sei. Il propulsore sta diventando un punto di forza della RS-GP, le velocità parziali dell’ultimo settore erano molto buone”.

