Lara Gut positiva al Covid-19, salta Val d'Isère e Courchevel

17-12-2021 18:23

Non è certo cominciata nel migliore dei modi la stagione di Lara Gut, malgrado la sua vittoria nel primo dei due superG di St. Moritz della scorsa settimana sulle nevi di casa. La 30enne ticinese è stata trovata positiva al Covid-19 dopo essere stata sottoposta a un tampone molecolare alla vigilia della discesa e del superG femminili di Coppa del Mondo di Val d’Isère.

Lara ha dovuto vaccinarsi il mese scorso per poter partecipare alle gare nordamericane del Circo Rosa, alle quali peraltro era già arrivata indisposta, poi domenica scorsa, nel secondo superG di St. Moritz, è caduta sfondando le reti ma per fortuna rialzandosi senza conseguenze. Oggi non ha partecipato alla seconda prova cronometrata sulla pista Oreiller-Killy di Val d’Isère per sottoporsi al test.

Oltre a Lara sono risultati positivi al Covid anche due membri della squadra svizzera. La ticinese è già stata posta in isolamento e ovviamente, oltre a saltare le gare veloci di domani e dopodomani, dovrà dare forfait anche i due giganti di Courchevel di martedì e mercoledì, pertanto la sua corsa alla conquista della Coppa del Mondo generale, che già vedeva nettamente favorita Mikaela Shiffrin, risulta già seriamente compromessa.

OMNISPORT