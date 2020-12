L'Arsenal spinge per Eriksen

L’Arsenal in grave crisi in campionato cerca rinforzi a gennaio per invertire la rotta. Secondo i media inglesi, il tecnico Arteta avrebbe chiesto più qualità a centrocampo, e uno degli obiettivi dei Gunners è Christian Eriksen, in uscita dall’Inter.

Il centrocampista danese non trova spazio alla corte di Conte, e potrebbe trasferirsi a Londra magari nell’ambito di uno scambio con Xhaka. L’Arsenal ha messo nel mirino anche un altro esubero di lusso, Isco del Real Madrid.

OMNISPORT | 23-12-2020 11:21