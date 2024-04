Champions, pagelle Bayern Monaco-Arsenal 1-0: Kimmich premia Tuchel. Arteta non spezza la maledizione

I bavaresi volano in semifinale, confermandosi la bestia nera dei Gunners: Sané e compagni passano il turno, male Kane e Saka. Sugli scudi l'ex Juve De Ligt.

Il Bayern Monaco di Thomas Tuchel stacca il pass per le semifinali della UEFA Champions League, battendo di misura l’Arsenal di Mikel Arteta ed eliminando i Gunners dalla massima competizione continentale. Decisiva la rete di un veterano come Kimmich. Entriamo nel dettaglio di pagelle e voti di Bayern Monaco-Arsenal, fra top e flop della sfida valida per il ritorno dei quarti di finale.

Bayern Monaco-Arsenal, la chiave della partita

Il piano tattico di Thomas Tuchel. Primo tempo piuttosto equilibrato, con i padroni di casa che provano a rendersi pericolosi con il solito Harry Kane e la fantasia di Sané, a cui rispondono Ødegaard e Martinelli. I tentativi dei Gunners, però, non spaventano particolarmente Manuel Neuer, confermato tra i pali bavaresi. Nella ripresa, solidità e qualità dei padroni di casa premiano l’ex manager del Chelsea, che limita le qualità degli inglesi e punisce Gabriel e compagni con fisicità ed esperienza. È il colpo di testa di Kimmich a deciderla. Bayern avanti, Arsenal a casa.

Le Pagelle del Bayern Monaco

Neuer voto 6: Quasi inoperoso, presente nel momento del bisogno. Fondamentale in fase di impostazione.

voto 6: Quasi inoperoso, presente nel momento del bisogno. Fondamentale in fase di impostazione. Kimmich voto 7: Prima un’ora di gioco di altissimo livello in fase difensiva, poi l’inserimento decisivo sul gol dell’1-0 bavarese. Prima rete in questa edizione della Champions League per lui.

voto 7: Prima un’ora di gioco di altissimo livello in fase difensiva, poi l’inserimento decisivo sul gol dell’1-0 bavarese. Prima rete in questa edizione della Champions League per lui. De Ligt voto 6,5: Bravo l’ex Juve, tanto aggressivo quanto puntuale. Non si fa intimidire dalle qualità di Martinelli e compagni.

voto 6,5: Bravo l’ex Juve, tanto aggressivo quanto puntuale. Non si fa intimidire dalle qualità di Martinelli e compagni. Dier voto 6,5: Tra gli ex Tottenham, è senza dubbio il più coinvolto. Non sbaglia praticamente nulla, a tu per tu con Havertz.

voto 6,5: Tra gli ex Tottenham, è senza dubbio il più coinvolto. Non sbaglia praticamente nulla, a tu per tu con Havertz. Mazraoui voto 6,5: La fascia sinistra funziona anche grazie a lui. Tiene a bada Saka e trova in Laimer un fedele compagno; dal 75′ Kim voto 6: Entra per dare solidità ed esperienza al pacchetto arretrato. Cambio intelligente.

voto 6,5: La fascia sinistra funziona anche grazie a lui. Tiene a bada Saka e trova in Laimer un fedele compagno; dal 75′ voto 6: Entra per dare solidità ed esperienza al pacchetto arretrato. Cambio intelligente. Laimer voto 6: Raddoppia costantemente su Saka, dando una mano a Mazraoui, e guadagnandosi un’ampia sufficienza.

voto 6: Raddoppia costantemente su Saka, dando una mano a Mazraoui, e guadagnandosi un’ampia sufficienza. Goretzka voto 6,5: Prende in pieno l’incrocio dei pali alla destra di Raya ad inizio secondo tempo, andando ad un passo dal gol e dalla gioia personale. Fisicità in mediana e tempi di inserimento perfetti, il suo marchio di fabbrica.

voto 6,5: Prende in pieno l’incrocio dei pali alla destra di Raya ad inizio secondo tempo, andando ad un passo dal gol e dalla gioia personale. Fisicità in mediana e tempi di inserimento perfetti, il suo marchio di fabbrica. Sané voto 6,5: Non al top della condizione, punta il diretto avversario con buona continuità, ma senza particolare successo. Ha il merito di iniziare l’azione che porta al gol di Kimmich. Gioca in scioltezza nel finale; dall’89’ Upamecano s.v.

voto 6,5: Non al top della condizione, punta il diretto avversario con buona continuità, ma senza particolare successo. Ha il merito di iniziare l’azione che porta al gol di Kimmich. Gioca in scioltezza nel finale; dall’89’ Musiala voto 6: Primo tempo in ombra per il fantasista tedesco, poi aumenta i giri del motore nei secondi 45 minuti. Un paio di giocate importanti da segnalare e due gol sbagliati nel finale.

voto 6: Primo tempo in ombra per il fantasista tedesco, poi aumenta i giri del motore nei secondi 45 minuti. Un paio di giocate importanti da segnalare e due gol sbagliati nel finale. Guerreiro voto 6,5: All’alba della ripresa, viene fermato soltanto dal palo alla destra di Raya, complice la deviazione in extremis di Gabriel. Al 64′, invece, serve un autentico cioccolatino sulla testa di Kimmich, che trasforma e porta il Bayern in semifinale.

voto 6,5: All’alba della ripresa, viene fermato soltanto dal palo alla destra di Raya, complice la deviazione in extremis di Gabriel. Al 64′, invece, serve un autentico cioccolatino sulla testa di Kimmich, che trasforma e porta il Bayern in semifinale. Kane voto 5: Viene arginato dal tandem Gabriel-Saliba, ma è utile in fase di non possesso. Tanti controlli sbagliati, ma non riesce ad avere molti palloni giocabili.

Le Pagelle dell’Arsenal

Raya voto 6: Attento quando viene chiamato in causa, incolpevole sul colpo di testa ravvicinato di Kimmich.

voto 6: Attento quando viene chiamato in causa, incolpevole sul colpo di testa ravvicinato di Kimmich. White voto 5,5: Soffre le sortite offensive di Raphael Guerreiro, autore dell’assist per il gol partita del tedesco Kimmich.

voto 5,5: Soffre le sortite offensive di Raphael Guerreiro, autore dell’assist per il gol partita del tedesco Kimmich. Saliba voto 6: Buona prova del centrale difensivo di Arteta, ma non basta.

voto 6: Buona prova del centrale difensivo di Arteta, ma non basta. Gabriel voto 6,5: Prende in consegna Harry Kane e lo spinge a disputare una delle peggiori partite della sua parentesi bavarese.

voto 6,5: Prende in consegna Harry Kane e lo spinge a disputare una delle peggiori partite della sua parentesi bavarese. Tomiyasu voto 6: L’ex Bologna, schierato sul versante mancino, si confronta con un osso duro come Sané, limitando come può le giocate dell’esterno offensivo tedesco; dall’86’ Nketiah s.v.

voto 6: L’ex Bologna, schierato sul versante mancino, si confronta con un osso duro come Sané, limitando come può le giocate dell’esterno offensivo tedesco; dall’86’ Rice voto 6,5: Prestazione solida del mediano inglese, che disputa una buona partita, nonostante il risultato finale.

voto 6,5: Prestazione solida del mediano inglese, che disputa una buona partita, nonostante il risultato finale. Jorginho voto 6: Il regista della nazionale di Luciano Spalletti, dopo un primo tempo sornione, sale in cattedra nella ripresa, dettando i tempi di gioco in mezzo al campo e intrepretando il ruolo di frangiflutti davanti alla difesa; dal 67′ Gabriel Jesus voto 5,5: Non riesce ad incidere tra i due centrali del Bayern.

voto 6: Il regista della nazionale di Luciano Spalletti, dopo un primo tempo sornione, sale in cattedra nella ripresa, dettando i tempi di gioco in mezzo al campo e intrepretando il ruolo di frangiflutti davanti alla difesa; dal 67′ voto 5,5: Non riesce ad incidere tra i due centrali del Bayern. Saka voto 5: Discreta prova nel primo tempo, poi sparisce nella ripresa. Ci si aspettava di più dal talento della nazionale dei Tre Leoni.

voto 5: Discreta prova nel primo tempo, poi sparisce nella ripresa. Ci si aspettava di più dal talento della nazionale dei Tre Leoni. Ødegaard voto 6,5: Ultimo a mollare. Fa il suo, in fase difensiva e nel momento in cui i Gunners sono chiamati al forcing finale.

voto 6,5: Ultimo a mollare. Fa il suo, in fase difensiva e nel momento in cui i Gunners sono chiamati al forcing finale. Martinelli voto 5,5: Poco incisivo nel primo tempo, fumoso nella ripresa, complice la pressione del Bayern; dal 67′ Trossard voto 5,5:

voto 5,5: Poco incisivo nel primo tempo, fumoso nella ripresa, complice la pressione del Bayern; dal 67′ voto 5,5: Havertz voto 5: Troppo isolato là davanti, risulta abulico ed estraneo dal gioco.

Il Tabellino di Bayern Monaco-Arsenal

BAYERN MONACO (4-2-3-1): Neuer; Kimmich, de Ligt, Dier, Mazraoui; Laimer, Goretzka; Sané, Musiala, Guerreiro; Kane. All. T. Tuchel.

ARSENAL (4-2-3-1): Raya; White, Saliba, Gabriel, Tomiyasu; Rice, Jorginho (dal 67′ Gabriel Jesus); Saka, Ødegaard, Martinelli (dal 67′ Trossard); Havertz. All. M. Arteta.

Arbitro: Danny Makkelie (Olanda).

Marcatori: Kimmich 64′.

Ammoniti: Laimer (B), White (A), Gabriel Jesus (A), Kimmich (B).