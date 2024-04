DOMANDE FREQUENTI - FAQ Quando si gioca Bayern monaco - Arsenal? La gara tra Bayern monaco e Arsenal si giocherà mercoledì 17 aprile 2024 alle ore 21:00 Chi è l'arbitro di Bayern monaco - Arsenal? L'arbitro del match sarà Danny Makkelie Chi è l'arbitro al VAR? L'arbitro al VAR del match Bayern monaco - Arsenal sarà Rob Dieperink Dove si gioca Bayern monaco - Arsenal? La partita si gioca a München In che stadio si gioca Bayern monaco - Arsenal? Stadio Allianz Arena Chi trasmette la partita Bayern monaco - Arsenal? La partita tra Bayern monaco e Arsenal verrà trasmessa da Mediaset Infinity, Sky Sport 1 e Sky

PREPARTITA

Bayern Monaco - Arsenal è valevole per i Quarti della competizione Champions League 2023/2024.

La partita è in programma il giorno 17 aprile alle ore 21:00 allo stadio Allianz Arena di München.

Arbitro di Bayern Monaco - Arsenal sarà Danny Makkelie. Al VAR invece ci sarà Rob Dieperink.

Bayern Monaco nella fase a gironi ha incontrato PSV Eindhoven, Manchester United, Copenaghen e Galatasaray superando il girone con 16 punti mentre Arsenal ha incontrato Lens, Siviglia e PSV Eindhoven superando il girone con 13 punti.

Bayern Monaco-Arsenal ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Il Bayern Monaco potrebbe qualificarsi alle semifinali di UEFA Champions League per la 13ª volta, mentre l'Arsenal soltanto per la terza volta. Dall'ultima volta in cui i Gunners si sono qualificati per una semifinale della competizione nel 2008/09, la squadra tedesca ci è riuscita in otto diverse occasioni.

L'Arsenal ha perso ognuna delle ultime tre trasferte in cui ha affrontato squadre tedesche in Champions League: le ultime due si sono concluse ognuna con una sconfitta per 5-1 contro il Bayern Monaco (novembre 2015 e febbraio 2017). Oltre a essere i ko esterni più netti per i Gunners in Europa, questi match sono anche le uniche due occasioni in cui l'Arsenal ha subito cinque gol fuori casa in una competizione europea.

L'Arsenal ha vinto solo una delle sei trasferte disputate contro il Bayern Monaco in Champions League (1N, 4P): l’unico successo è arrivato nel marzo 2013 nel ritorno degli ottavi di finale (2-0). Nonostante la vittoria, i Gunners furono comunque eliminati dal torneo a causa della regola dei gol subiti in trasferta (3-3 il risultato finale combinato).

Thomas Tuchel potrebbe qualificarsi in semifinale di Champions League con la terza squadra in carriera dopo esserci riuscito sia con il Paris Saint-Germain che con il Chelsea. L'unico manager a riuscirci con più di tre club diversi nella competizione è stato José Mourinho (Porto, Chelsea, Inter e Real Madrid).

Nelle fasi a eliminazione diretta della Champions League il Bayern Monaco ha fallito il passaggio del turno solo in uno dei 18 precedenti incontri andata/ritorno quando ha evitato la sconfitta all'andata, contro il Liverpool negli ottavi di finale del 2018-19 (0-0 all'andata, ko 1-3 al ritorno all'Allianz Arena).

L'Arsenal è la squadra che ha effettuato il maggior numero di passaggi che superano la linea difensiva avversaria in questa Champions League (111) con quattro giocatori diversi che ne contano almeno 10, anch’esso un record nel torneo in corso (16 Ben White, 11 Bukayo Saka, 11 Jakub Kiwior e 10 Martin Ødegaard).

Harry Kane ha segnato 15 gol in 20 presenze contro l'Arsenal, di cui uno nel match di andata della settimana scorsa. Solo tre giocatori hanno segnato in precedenza in entrambe le partite della fase a eliminazione diretta della Champions League contro i Gunners: Lionel Messi del Barcellona nel 2015/16 e Robert Lewandowski e Arjen Robben del Bayern nel 2016/17 (tutti negli ottavi di finale).

Bukayo Saka ha preso parte a otto gol in questa Champions League (quattro gol, quattro assist); il maggior numero di partecipazioni per un giocatore inglese nella sua stagione d'esordio nella competizione. Inoltre, tra i giocatori dell’Arsenal solo Thierry Henry ha sommato più gol e assist in una singola edizione del torneo (10 nel 2002-03 e 11 nel 2003-04).

La prossima potrebbe essere la presenza numero 150 di Thomas Müller in Champions League con il Bayern Monaco (attualmente è a quota 149): se dovesse scendere in campo contro l’Arsenal il tedesco diventerebbe il terzo giocatore a raggiungere questo traguardo con una singola squadra nella competizione, dopo Xavi con il Barcellona (151) e Iker Casillas con il Real Madrid (150).

Martin Ødegaard ha creato cinque occasioni nella partita di andata contro il Bayern Monaco, diventando il giocatore dell'Arsenal che ha creato più occasioni in una singola partita della fase a eliminazione diretta della Champions League da Cesc Fàbregas nel febbraio 2010 (cinque contro il Porto).

Il calendario completo di Champions League