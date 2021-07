L'Atalanta chiude per Pezzella: lunedì le visite

L’Atalanta batte un colpo sulla corsia mancina. I nerazzurri hanno raggiunto l’accordo con il Parma per l’approdo in quel di Bergamo di Giuseppe Pezzella.

Il difensore di proprietà del Parma si trasferisce in nerazzurro con la formula del prestito con obbligo di riscatto legato al raggiungimento di determinate condizioni. Gli uomini di mercato orobici hanno individuato nel classe 1997 il rinforzo ideale per rimpolpare la batteria di sinistra in dotazione a Gian Piero Gasperini.

Il calciatore svolgerà le visite mediche già nella giornata di domani prima di porre la firma sul contratto che lo legherà all’Atalanta.

Arrivato al Parma nell’estate del 2019, dopo le precedenti esperienze con Palermo, Genoa e Udinese, con i ducali ha giocato 46 partite ufficiali in Serie A nell’ultimo biennio oltre a due gettoni in Coppa Italia. Dalla prossima stagione sarà chiamato a vestire i panni del vice Robin Gosens sul versante di sinistra.

Nello stessa fetta di campo, però, la Dea continua a monitorare lo juventino Gianluca Frabotta.

OMNISPORT | 25-07-2021 23:02