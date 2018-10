L'Atalanta ridimensiona il Parma

L'Atalanta rifila un secco 3-0 al Parma nel primo anticipo della decima giornata di campionato di serie A.

I nerazzurri dominano un primo tempo concluso senza reti, mentre i crociati, perfetti in difesa, faticano a rendersi pericolosi in contropiede. Nella ripresa la Dea si porta rocambolescamente in vantaggio con un'autorete di Gagliolo al 55', poi dilaga con i gol di Palomino (72') sugli sviluppi di un corner di Gomez e di Mancini (80') sempre su azione di calcio d'angolo. Nel finale anche una traversa, centrata da Ilicic.

Il Parma incappa nella seconda sconfitta consecutiva e scivola all'undicesimo posto, l'Atalanta risale al dodicesimo a un punto dai ducali.

SPORTAL.IT | 27-10-2018 17:00