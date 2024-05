Pagelle Frosinone-Inter 0-5: Frattesi letale, Lautaro si sblocca, gioia Buchanan, Cuadrado svogliato

Top e flop della partita Frosinone-Inter, valevole per la 36° giornata di serie A 2023/2024: gol e assist per uno scatenato Frattesi, a bersaglio anche Arnautovic e Thuram

Da vent’anni in campo e sul campo per vivere ogni evento in tutte le sue sfaccettature. Passione smisurata per il calcio e per la sfera di cuoio. Il pallone è una cosa serissima, guai a dirgli di no

L’Inter non ha pietà del Frosinone: 5-0 allo Stirpe e per Di Francesco si mette male in chiave salvezza. Mvp dell’anticipo della 36a giornata di Serie A Frattesi, autore di un gol e un assist. C’è gioia anche per Arnautovic, si sblocca Lautaro e c’è gioia anche per Buchanan, al primo gol in nerazzurro, e Thuram. Di seguito le pagelle dell’Inter, top e flop del Frosinone e il tabellino dei match.

Frosinone-Inter, la chiave della partita

Il Frosinone per la salvezza, l’Inter per cancellare il ko col Sassuolo. Di Francesco si affida alla qualità di Soulé e Reinier alle spalle di Cheddira. Inzaghi continua col turnover: c’è Bisseck in difesa, in attacco Thuram e Arnautovic. Nerazzurri avanti al 18′: un rinvio sbagliato di Zortea innesca Thuram che serve in mezzo Frattesi, come sempre fenomenale quando si inserisce. Poco prima dell’intervallo occasionissima per i padroni di casa con la sassata di Cheddira che si stampa sulla traversa.

Rivivi tutte le emozioni di Frosinone-Inter

Nella ripresa il Frosinone entra in campo più convinto: in pochi minuti ci provano prima Reinier, poi Cheddira, quindi Valeri. Però è l’Inter a sfiorare il raddoppio con il colpo di testa di Bisseck che si stampa sulla traversa. Al 76′ l’Inter cala il tris con il primo gol di Buchanan. La squadra di Di Francesco non c’è e torna al gol anche Lautaro. Finita? No, perché Thuram punisce gli avversari in contropiede.

Inter, che cosa ha funzionato

Il turnover si riflette inevitabilmente sui meccanismi perfetti messi a punto da Inzaghi. Ma quando hai un Thuram imprendibile nelle accelerazioni e un Frattesi letale negli inserimenti diventa tutto più semplice. Nella ripresa il Frosinone scompare e l’Inter dilaga. E si sblocca anche capitan Lautaro.

Inter, che cosa non ha funzionato

Torniamo di nuovo al turnover: senza i titolarissimi la manovra nel primo tempo è stata meno fluida. Ma l’Inter è talmente forte che ha saputo ugualmente trovare il modo di asfaltare il malcapitato Frosinone.

Le pagelle dell’Inter

Sommer 6,5: La parata su Brescianini è semplicemente straordinaria. Lo svizzero risponde sempre presente quando sollecitato dagli avversari.

La parata su Brescianini è semplicemente straordinaria. Lo svizzero risponde sempre presente quando sollecitato dagli avversari. Bisseck 6: Soffre il fisico e la grinta di Cheddira. Sfortunato quando centra la traversa di testa.

Soffre il fisico e la grinta di Cheddira. Sfortunato quando centra la traversa di testa. de Vrij 6,5: Con lo scudetto in cassaforte l’olandese sta trovando spazio con regolarità, dimostrando di essere ancora molto affidabile.

Con lo scudetto in cassaforte l’olandese sta trovando spazio con regolarità, dimostrando di essere ancora molto affidabile. Carlos Augusto 6,5: Da esterno a tutta fascia a braccetto il brasiliano ex Monza sa sempre come rendersi utile. Miracoloso il salvataggio sulla linea nel finale.

Da esterno a tutta fascia a braccetto il brasiliano ex Monza sa sempre come rendersi utile. Miracoloso il salvataggio sulla linea nel finale. Darmian 6: Col freno a mano tirato dopo una stagione ad altissimi livelli. Cuadrado (5,5 dal 46′: entra male in campo: svogliato).

Col freno a mano tirato dopo una stagione ad altissimi livelli. (5,5 dal 46′: entra male in campo: svogliato). Frattesi 7,5: Ottavo gol stagionale nonostante lo scarso minutaggio: come sempre letale negli inserimenti. Impreziosisce la sua già ottima gara con l’assist per Arnautovic. Klaassen (6 dal 64′).

Ottavo gol stagionale nonostante lo scarso minutaggio: come sempre letale negli inserimenti. Impreziosisce la sua già ottima gara con l’assist per Arnautovic. (6 dal 64′). Asllani 6: Troppo timido. E Inzaghi glielo fa notare in più di una circostanza. Meglio nella ripresa.

Troppo timido. E Inzaghi glielo fa notare in più di una circostanza. Meglio nella ripresa. Barella 6,5: La sua posizione in campo crea grattacapi agli avversari che faticano a contenerlo. Geniale la giocata che porta al raddoppio. Sensi (sv dal 75′).

La sua posizione in campo crea grattacapi agli avversari che faticano a contenerlo. Geniale la giocata che porta al raddoppio. Sensi (sv dal 75′). Dimarco 6: Meno devastante rispetto ai suoi standard. Buchanan (6,5 dal 72′: il primo gol italiano è una gemma).

Meno devastante rispetto ai suoi standard. (6,5 dal 72′: il primo gol italiano è una gemma). Thuram 7: L’assist è ormai la specialità della casa: a beneficiarne è Frattesi. Nel finale segna anche un gran gol in contropiede. Che annata per il figlio d’arte.

L’assist è ormai la specialità della casa: a beneficiarne è Frattesi. Nel finale segna anche un gran gol in contropiede. Che annata per il figlio d’arte. Arnautović 6,5: Un assist per Frattesi non sfruttato e un gol che vale tanto dopo le critiche ricevute. Lautaro (7 dal 64′: Il capitano si sblocca. E sono 27 in stagione).

Top e flop del Frosinone

Brescianini 6,5: Sfiora un gol all’incrocio che avrebbe fatto venir giù lo Stirpe: Sommer si oppone con un intervento da copertina Panini. Nel finale ci pensa Carlos Augusto a salvare sulla linea il suo tiro che sembrava destinato in fondo al sacco.

Sfiora un gol all’incrocio che avrebbe fatto venir giù lo Stirpe: Sommer si oppone con un intervento da copertina Panini. Nel finale ci pensa Carlos Augusto a salvare sulla linea il suo tiro che sembrava destinato in fondo al sacco. Cheddira 6,5: Splendida la sua giocata in area su Bisseck così come la potente conclusione che mette fuori causa Sommer. Però la traversa gli nega l’1-1.

Splendida la sua giocata in area su Bisseck così come la potente conclusione che mette fuori causa Sommer. Però la traversa gli nega l’1-1. Reinier 6: Il brasiliano ci prova a inizio secondo tempo andando a sbattere su Sommer.

Il brasiliano ci prova a inizio secondo tempo andando a sbattere su Sommer. Soulé 5,5: È l’elemento di maggior qualità dei ciociari ma non sempre riesce a dimostrarlo.

È l’elemento di maggior qualità dei ciociari ma non sempre riesce a dimostrarlo. Lirola 5,5: Lento nel leggere il movimento di Arnautovic nel 2-0 dell’Inter.

Lento nel leggere il movimento di Arnautovic nel 2-0 dell’Inter. Okoli 5: Thuram gli sfila davanti e poi serve in mezzo Frattesi: beffato. Male anche nell’azione del raddoppio.

Thuram gli sfila davanti e poi serve in mezzo Frattesi: beffato. Male anche nell’azione del raddoppio. Zortea 5: Vanifica il buon avvio di gara dei compagni di squadra con quel disimpegno errato da cui arriva il gol di Frattesi. Concede troppa libertà a Buchanan che cala il tris.

Il tabellino di Frosinone-Inter

Frosinone (3-4-2-1): Cerofolini; Lirola (72′ Harroui), Okoli (82′ Monterisi), Bonifazi; Zortea, Mazzitelli (37′ Gelli), Brescianini, Valeri; Soulé, Reinier (72′ Kaio Jorge); Cheddira (82′ Ibrahimović). A disposizione: Frattali, Palmisani, Marchizza, Seck, Kvernadze, Báez, Çuni, Garritano, Ghedjemis. Allenatore: Di Francesco

Inter (3-5-2): Sommer; Bisseck, de Vrij, Carlos Augusto; Darmian (46′ Cuadrado), Frattesi (64′ Klaassen), Asllani, Barella (75′ Sensi), Dimarco (72′ Buchanan); Thuram, Arnautović (64′ Lautaro). A disposizione: Di Gennaro, Audero, Pavard, Bastoni, Dumfries, Çalhanoğlu, Mkhitaryan, Sánchez. Allenatore: Simone Inzaghi

Arbitro: Antonio Giua

Ammoniti: –

Marcatori: 18′ Frattesi, 60′ Arnautovic, 76′ Buchanan, 80′ Lautaro, 84′ Thuram