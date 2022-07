Latifi: "Tanti dubbi sulla prossima stagione"

05-07-2022 12:15

Nicholas Latifi è dalla stagione 2020, quando è stato promosso a pilota titolare, l'alfiere della scuderia inglese Williams, che ha sostituito Robert Kubica al fianco di George Russell.

Nonostante a Silverstone le cose non siano andata male, il pilota canadese ha ribadito i suoi tanti dubbi in merito alla prossima stagione di Formula Uno, ammettendo anche che potrebbe non essere della “partita” nel 2023.

A conferma delle tante voci circolate nelle ultime settimane, il canadese non ha voluto esprimere delle certezze per il prossimo anno, precisando come le discussioni con la Williams per un’eventuale rinnovo non siano ancora ufficialmente partite.

Tutto in questo modo lascerebbe presagire una cosa sola: l’addio di Latifi e l’arrivo in Williams di Oscar Piastri, pilota australiano, vincitore della Formula Renault Eurocup 2019, del Campionato FIA di Formula 3 2020 e del Campionato FIA di Formula 2 2021. Un biglietto da visita senza dubbio importante.

“Se dobbiamo considerare le mie prestazioni di quest’anno potrebbero anche non essere sufficienti per rinnovare il mio contratto”, ha affermato il canadese della Williams. “Le voci, i rumors e le critiche fanno parte del gioco, ma se credete a tutto quello che viene scritto, allora la mia stagione avrebbe dovuto essere finita dopo Montreal. Comunque nelle prossime settimane parlerò direttamente con Jost Capito e vedremo se ci saranno ancora buone possibilità di permanenza alla Williams, oppure no. E’ tutto ancora aperto”.