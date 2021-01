Lautaro Martinez non si sbilancia sul rinnovo

Sei partite senza segnare sono tante per un attaccante, anche se giovane.

Lautaro Martinez ha festeggiato con un urlo rabbioso la rete contro il Benevento, la quarta del suo 2021 dopo la tripletta al Crotone cui era seguito un lungo digiuno.

Intervistato da ‘DAZN’ al termine della gara di San Siro l’attaccante argentino ha parlato così del proprio momento: “Ci sono gol più facili che posso fare, poi ne ho fatto uno che non ho cercato. Sono un attaccante e devo fare gol: lavoro per la squadra, ogni tanto si sbaglia, e devo migliorare questo aspetto. Ma l’importante è che l’Inter vinca: siamo un gruppo unito e lavoriamo tutti i giorni per dare il meglio”.

A segno anche il suo “gemello” Lukaku: “Romelu è importante per noi, oggi l’ha dimostrato: anche se un po’ sottotono ha fatto due gol e ha fatto bene”.

Il rinnovo del contratto in scadenza nel 2023 sembra vicino. Lautaro non si sbilancia: “Stiamo cercando quello, sono contento qua e la società si è sempre comportata bene con me. Il mister ha fiducia in me, cerco di dare il meglio in campo, poi quello che succede fuori si risolve”.

OMNISPORT | 30-01-2021 23:14