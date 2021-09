Laver Cup 2022 con il 'Fedal'? Federer e Nadal aprono

La Laver Cup 2022 è andata in archivio con la schiacciante vittoria dell’Europa, che a Boston ha travolto il Resto del Mondo per 14-1

Nonostante l’assenza dei ‘Big Three’, Novak Djokovic, Roger Federer, Rafa Nadal, il divario tra i “due emisferi” del tennis è stato quindi nettissimo.

Così, mentre il selezionatore del Resto del Mondo John McEnroe chiede più rispetto per la manifestazione (“Non è giusto che in quella settimana si disputino altri tornei”), già si pensa all’edizione 2022, che si svolgerà a Londra e che potrebbe essere l’ultimo palcoscenico della carriera per lo stesso Federer.

Il fuoriclasse di Basilea sembra già molto carico al riguardo, al punto da aver risposto all’invito dello stesso Nadal, nel ricordo dello storico doppio che li vide protagonisti nella stessa parte del campo, per la prima e finora unica volta nelle rispettive carriere, proprio in Laver Cup, nella prima edizione datata 2017 e svoltasi a Praga.

“Doppio l’anno prossimo?” ha chiesto Nadal su Instagram, taggando l’amico Roger.

“Portare il vecchio Fedal a Londra l’anno prossimo sarebbe fantastico” la pronta risposta di Federer. Gli appassionati hanno già fatto partire il conto alla rovescia…

OMNISPORT | 27-09-2021 20:44