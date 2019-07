Lazio, abbonamenti a gonfie vele

La nuova Lazio, edizione 2019/20, piace molto ai tifosi. In sole due settimane, sono stati sottoscritti 11.000 abbonamenti. Erano anni che la prelazione per i vecchi abbonati non raggiungeva numeri così importanti.

La società punta a raggiungere quote notevoli. Lo scorso anno, le tessere rilasciate, al termine della campagna abbonamenti, sono state circa 20.000. L'impressione è che, quest'anno, andrà decisamente meglio. Tanto l'entusiasmo attorno alla squadra di Inzaghi. I tifosi stanno rispondendo positivamente.

SPORTAL.IT | 23-07-2019 08:17