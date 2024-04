La serie A cambia padrone. Meglio l'Inter di Inzaghi o il Napoli di Spalletti? Vota il sondaggio

Due formazioni dominanti in Serie A a confronto: più forte l'Inter 2023/2024 di Simone Inzaghi o il Napoli 2022/2023 di Luciano Spalletti? Fateci sapere cosa ne pensate rispondendo al nostro sondaggio!

Con il successo nel derby contro il Milan di ieri sera, l’Inter di Simone Inzaghi ha conquistato il suo ventesimo scudetto – e la conseguente seconda stella – con cinque giornate di anticipo, esattamente come il Napoli di Luciano Spalletti la passata stagione. Due campionati mai in discussione, dominati dall’inizio alla fine da formazioni che hanno dimostrato in più occasioni la loro superiorità in confronto a tutte le rivali.

Un po’ di numeri: l’anno scorso i partenopei, che rallentarono un po’ il ritmo nelle ultime giornate, chiusero il campionato con 90 punti, frutto di 28 successi, 6 pareggi e 4 sconfitte, 77 gol fatti, 28 subiti e un distacco dalla Lazio seconda pari a 16 punti. A cinque giornate dal termine invece i nerazzurri si ritrovano con 86 punti frutto di 27 vittorie, 5 pareggi e 1 sconfitta, 79 gol fatti, 18 subiti e un vantaggio sul Milan secondo pari a 17 punti.

Qual è la formazione più forte? L’Inter di Inzaghi o il Napoli di Spalletti? Fateci sapere cosa ne pensate rispondendo al nostro sondaggio!