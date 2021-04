Lazio con l'amuleto Farris: "Inzaghi? È come se fosse qui con noi"

Con Simone Inzaghi fermato dal Coronarivus, sarà il vice Massimiliano Farris a guidare la Lazio sul campo del Verona.

Per l’ex difensore di Torino e Pisa, secondo storico del tecnico piacentino, l’occasione di difendere il proprio invidiabile score che lo vede imbattuto nelle sette occasioni in cui è stato finora chiamato a prendere il posto del “titolare” della panchina, dall’inizio o a gara in corso.

“La settimana non è stata facile – ha detto Farris in conferenza stampa – ma la cosa fondamentale è che Simone e la sua famiglia stiano bene. La tecnologia ci aiuta tantissimo, il mister ha interagito con noi e con la squadra. Praticamente è mancata solo la presenza fisica. Ha seguito gli allenamenti live e i ragazzi hanno risposto in maniera ottimale. La settimana è stata molto intensa così come chiedeva Inzaghi”.

I biancocelesti devono vincere per non perdere di vista l’obiettivo della zona Champions: “Il Verona è una squadra che gioca bene, molto aggressiva. Sappiamo che da questa gara passerà una parte importante della nostra rincorsa alla Champions. Veniamo da tre vittorie consecutive ci hanno rimesso in corsa, ma non possiamo mollare”.



OMNISPORT | 10-04-2021 13:47