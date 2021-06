Lazio, Correa verso la cessione

Nonostante una stagione da 11 gol complessivi e sei assist, la migliore della propria carriera, Joaquin Correa potrebbe non fare parte del nuovo corso della Lazio.

‘El Tucu’ è stato convocato dal ct dell’Argentina Lionel Scaloni per la Copa America, ma le sue caratteristiche da trequartista-seconda punta non sembrano ideali per il 4-3-3 del nuovo allenatore dei biancocelesti Maurizio Sarri.

Così la società del presidente Claudio Lotito, che si appresta a vivere un importante restyling soprattutto in attacco, sembra disponibile ad ascoltare offerte per l’ex fantasista di Sampdoria e Siviglia.

Per il momento il club più interessato a Correa è l’Arsenal, a propria volta deciso a vivere un mercato da protagonista per riscattare un’annata da dimenticare nella quale i Gunners hanno fallito la qualificazione alle Coppe europee.

La Lazio, tuttavia, valuta Correa non meno di 40 milioni, forte anche di un contratto in scadenza nel 2024, rinnovato appena lo scorso aprile. I primi contatti tra le parti sono già avvenuti, con l’Arsenal deciso a chiedere uno sconto sul costo del cartellino.

OMNISPORT | 12-06-2021 11:20