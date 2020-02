Lazio da scudetto? L'opinione di Lucas Leiva

Lucas Leiva parla con la stampa del suo Paese natale e analizza il momento di una Lazio ormai definitivamente inserita nella lotta per lo scudetto.

"Sicuramente non me lo immaginavo, il nostro obiettivo era quello di lottare per la zona Champions League – ha ammesso il centrocampista biancoceleste ai microfoni di 'Globo Esporte' -. Ma da quando sono arrivato, stiamo ottenendo grandi risultati. Dalla Coppa Italia alla Supercoppa. Ora puntiamo a entrare in Champions, ma siamo lì".

Leiva ha dunque parlato di quello che a suo giudizio è il punto di forza della squadra: "Un lavoro continuo durato quattro anni, ossia da quando Inzaghi è allenatore. Io sono stato al Liverpool e ho contribuito a portarlo a un certo livello, ora voglio aiutare la Lazio ad arrivare in alto. Siamo secondi, il primo posto non è lontano, ma per prima cosa dobbiamo assicurarci la Champions".

SPORTAL.IT | 17-02-2020 20:12