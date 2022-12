Lazio, dalla Spagna: Muriqi vicino alla Premier

26-12-2022 17:45

La Lazio guarda sempre con interesse il futuro di Vedat Muriqi, anche perché i biancocelesti intascheranno il 45% del totale della prossima vendita. Stando alle ultime indiscrezioni dalla Spagna, l’attaccante del Maiorca (autore di 8 gol in Liga in questa stagione) sarebbe a un passo dall’Aston Villa.

Il club inglese sarebbe disposto a fare follie per assicurarsi Muriqi, che piace molto anche all’Everton. Il Maiorca però non ha intenzione di lasciarlo andare via tanto facilmente, la Lazio intanto sta a guardare.