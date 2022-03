Lazio, i convocati di Sarri per il Venezia: 3 assenti, c'è Lazzari

14-03-2022 17:46

L’allenatore della Lazio, Maurizio Sarri ha diramato la lista dei convocati per la sfida contro il Venezia. La gara in programma oggi alle 20:45 allo Stadio Olimpico chiuderà la ventinovesima giornata di Serie A. Tre assenze in casa biancoceleste, con Sarri che dovrà fare a meno di Cataldi e Radu per infortunio, mentre Marusic salterà questa partita per squalifica. Torna invece a disposizione Manuel Lazzari, il quale ha recuperato dalla lesione al flessore che lo ha tenuto lontano dai campi per un mese. Ecco l’elenco completo:

Portieri: Adamonis, Reina, Strakosha

Difensori: Acerbi, Floriani M., Hysaj, Kamenovic, Lazzari, Luiz Felipe, Patric;

Centrocampisti: Akpa Akpro, A. Anderson, Basic, Leiva, Luis Alberto, Milinkovic;

Attaccanti: Cabral, F. Anderson, Immobile, Moro, Pedro, Romero, Zaccagni.

