Lazio, Immobile in isolamento: separato in casa dalla moglie

Dopo la trasferta di Champions League la Lazio attende i nuovi tamponi per i giocatori che non hanno preso parte alla sfida europea: tra questi c’è Ciro Immobile, attualmente in isolamento casalingo, come confermato da una foto pubblicata dalla moglie Jessica.

La compagna del centravanti biancoceleste ha infatti postato sul proprio profilo ‘Instagram’ una storia con la foto delle due mani che si sfiorano separate da un vetro: la conferma dell’isolamento precauzionale del giocatore, che attende l’esito dei nuovi tamponi per certificare o meno l’infezione da Covid-19.

Immobile dovrà restare isolato almeno fino a venerdì, quando saprà se potrà tornare in campo o se dovrà restare ai box. Nel frattempo la sua Lazio ha ottenuto un buon pareggio sul campo del Club Brugge nonostante la grande emergenza dettata dalle tante assenze.

OMNISPORT | 29-10-2020 21:50