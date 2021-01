Lazio, Inzaghi conferma l'arrivo di Musacchio

Il tecnico della Lazio Simone Inzaghi ha confermato alla vigilia della partita di Coppa Italia contro l’Atalanta l’arrivo di Mateo Musacchio dal Milan come rinforzo di mercato: “Sappiamo che abbiamo questa problematica in difesa. Tra me e il direttore c’è tanta sinergia, penso che arriverà qualcuno per aiutarci”.

Sul match contro i bergamaschi: “Sarà una settimana molto impegnativa per noi. Un doppio scontro con l’Atalanta, la squadra più in forma del campionato. Dovrò valutare la condizione dei ragazzi e affrontare una partita per volta. Domani è quella più importante”.

26-01-2021