Lazio, l'annuncio di Lotito: rinnovo imminente per Sarri

15-12-2021 09:05

Dall’annunciato faccia a faccia carico di tensione tra Claudio Lotito e Maurizio Sarri ad un discorso programmatico nel quale il presidente della Lazio ha di fatto annunciato il rinnovo del contratto dell’allenatore.

Questa la situazione in casa biancoceleste, dove quella di martedì 14 dicembre è stata la serata della tradizionale cena natalizia, a due giorni dal ko contro il Sassuolo.

Durante la cena Lotito non ha risparmiato qualche attacco, seppur a soggetti non identificati, visto il difficile momento attraversato dalla squadra, prima di rinnovare in moto incondizionato la fiducia a Sarri.

“La Lazio non è un punto di partenza, ma un punto di arrivo – ha detto Lotito – Abbiamo dato credibilità al sistema attraverso la nostra gestione e il rispetto, ma purtroppo alcune persone non hanno colto l’importanza di far parte di una grande famiglia che ha una storia di oltre 100 anni”.

“In Sarri vedo un uomo che può fare la differenza nel mondo del calcio. Il mister vive di passioni autentiche, vive per il calcio non come elemento di sostentamento, ma come passione. Ho già dato mandato al segretario di rinnovargli il contratto di altri due anni”.

