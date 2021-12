Lazio, Lazzari ai saluti: in arrivo un innesto per il 4-3-3 di Sarri

27-12-2021 20:11

Il passaggio dal 3-5-2 di Inzaghi al 4-3-3 di Sarri è costato il posto da titolare nella Lazio a Manuel Lazzari, che proprio non si trova in una difesa a 4. Surclassato completamente da Marusic, il 27enne ex Spal dovrebbe essere messo sul mercato per far posto a un giocatore più funzionale al gioco del tecnico toscano.

Torino, Bologna e Atalanta su di lui, anche se la Dea più per giugno. Per quanto riguarda il possibile sostituto, la pista che porta a Van Aanholt, in un ipotetico scambio col Galatasaray per Muriqi, non sembra percorribile. L’occasione intrigante può allora essere Layvin Kurzawa, offerto alla Lazio in questi giorni.

A Sarri piace molto, l’unico ostacolo al momento sono i 4 milioni netti che prende di stipendio, troppi per le casse biancoceleste.

