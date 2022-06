Lazio, Lotito accontenta Sarri: pronti due colpi

18-06-2022 19:03

Non si può certo dire che la Lazio si sia data molto da fare sul mercato fino a questo momento ma, come riporta la Gazzetta dello Sport, le cose potrebbero presto cambiare, con Claudio Lotito che sembra intenzionato ad accontentare il proprio tecnico Maurizio Sarri per almeno due colpi importanti, uno in difesa e uno a centrocampo.

La Rosea parla di una Lazio pronta a fare grossi affari con l’Hellas Verona. Per la difesa, senza dubbio il reparto peggiore di questo primo anno di Sarri, è pronto Nicolò Casale, mentre per il centrocampo sembra in arrivo Ivan Ilic. La doppia operazione dovrebbe concludersi sulla base di 28 milioni di euro totali.

Cosa manca? La firma sui contratti e l’accordo sul metodo di pagamenti.

