Lazio, Lotito arriva a Formello e striglia la squadra in vista dell’Empoli

06-01-2023 19:58

Inizio d’anno davvero complicato per la Lazio di Maurizio Sarri che nella prima uscita stagionale ha rimediato una brutta sconfitta in casa del Lecce.

Proprio ieri, nella seduta pomeridiana, c’è stato un intenso dialogo fra i giocatori e l’allenatore che ha portato l’allenamento a slittare di circa 60 minuti.

Oggi la situazione si è ripetuta senza preavviso visto che a Formello si è presentato Claudio Lotito il quale, a sua volta, non ha digerito l’atteggiamento della formazione scesa in campo mercoledì al Via del Mare.

Dopo la strigliata tutti in campo per preparare il match con l’Empoli, Immobile & co sono chiamati ad un’importante reazione. Intanto arriva una buona notizia: dopo la botta alla schiena rimediata a Lecce, torna in gruppo Felipe Anderson che sarà a disposizione per la prossima sfida.