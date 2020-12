Lazio-Napoli falsata, Ziliani scatena il putiferio

La partita dell’Olimpico non ha avuto storia. Lazio padrona del campo sin dai primi minuti di fronte a un Napoli timido, pasticcione, incapace di costruire trame di gioco significative. Azzurri apparsi sin dall’inizio quasi rassegnati, troppo molli, con un attacco sterile e una difesa tutt’altro che ermetica. Eppure, per Paolo Ziliani il match contro la squadra di Inzaghi è stato segnato da una grave svista del direttore di gara.

Lazio-Napoli, il Tweet di Ziliani

Il giornalista, sul suo profilo Twitter, ha posto l’accento su un episodio verificatosi sull’1-0, protagonista il bomber biancoceleste. Soprattutto, un episodio su cui la valutazione dell’arbitro Orsato – e dell’addetto Var Mazzoleni – è stata a suo giudizio inadeguata: “Spiace dirlo, ma questo fallo di Immobile era da rosso”. Ad accompagnare il messaggio, il fermo immagine dell’attaccante della Lazio che colpisce a gamba tesa e con i tacchetti la gamba di Bakayoko.

Lazio-Napoli, ancora Ziliani

Dopo il Tweet con la denuncia della svista arbitrale, Ziliani ha però aggiunto un altro fotogramma relativo al match dell’Olimpico, accompagnandolo con una sua succinta valutazione. L’immagine in questione è quella di Lozano portato via a braccia dai sanitari del Napoli, sul finale di una partita ormai compromessa nel punteggio. “La serata del Napoli in un fotogramma”, la didascalia.

Mancato rosso a Immobile, le reazioni

Numerose e vivaci le reazioni alle considerazioni del giornalista. “E Koulibaly mancato doppio giallo”, è la replica di un utente. “Milinkovic va in orizzontale, fallo non cattivo: c’erano 4 giocatori del Napoli vicino”, la replica di un tifoso azzurro. “Perché spiace?”, chiede Alberto. “Perchè Immobile non è solito fare entrate così. E quindi spiace constatarlo”, la risposta di Ziliani. “Peccato che per i due telecronisti era solo da giallo! Però Koulibaly andava espulso 3 minuti prima. Non hanno vergogna”, aggiunge un fan del Napoli. “Se il piede di Bakayoko non si stacca dal terreno è frattura di tibia e/o perone assicurata”, scrive un altro.

SPORTEVAI | 21-12-2020 09:39