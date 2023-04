Lazio, Sarri: "Champions? Non era impossibile prima e non è facile adesso"

Il tecnico biancoceleste: "Abbiamo fatto una buona partita, non mi è piaciuta la gestione della parte finale non possiamo prendere un contropiede sul 2-0".

02-04-2023 17:52

Dopo il trionfo per 2-0 contro il Monza, il tecnico della Lazio Maurizio Sarri è intervenuto ai microfoni di DAZN: “Il Monza prima o poi ti fa soffrire e ti toglie il pallino del gioco. Abbiamo fatto una buona partita, non mi è piaciuta la gestione della parte finale non possiamo prendere un contropiede sul 2-0. Abbiamo preso tre punti importanti in una corsa molta lunga, ci sono ancora 30 punti. Non era impossibile la zona Champions un mese fa, non è per nulla facile adesso”.

Sarri esulta per la bella prestazione di Milinkovic-Savic: “Ha fatto un percorso inverso al resto della squadra: primo tempo in sofferenza e secondo tempo di ottimo livello, ma l’ho visto in crescita e sarà determinante per noi. La solidità difensiva è il pass che ci permette di stare nelle zone alte della classifica. Cataldi ha fatto 65 minuti di grandissimo livello, pur essendo una partita dispendiosa per lui”.

“Da venerdì uso la parola maturità, nel senso di fare tesoro degli errori del passato. La squadra dà segnali positivi, speriamo che questo passo di maturità vada fino in fondo. Il nostro percosso è in divenire, sono contento di quanto sta facendo la squadra, ma domattina facciamo allenamento e pensiamo alla Juve”, ha concluso Sarri.