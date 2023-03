Il tecnico biancoceleste ha mandato un chiaro messaggio ai suoi ragazzi a Formello.

02-03-2023 19:16

Domani sera la Lazio scenderà in campo al “Maradona” per affrontare il Napoli capolista. L’ex del match Maurizio Sarri non ha parlato conferenza stampa, ma a Formello ha mandato un chiaro messaggio ai ragazzi.

Il Messaggero ha riportato alcune frasi di Sarri: “Non saremo la vittima sacrificale, andiamo lì con la faccia di c… All’attacco. Ci possono stare gli errori, si può anche perdere, ma dobbiamo credere alla vittoria sino in fondo”.