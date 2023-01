23-01-2023 14:54

Qual è l’opinione del Mercato laziale per il tecnico biancoceleste? E’ una delle domande poste in conferenza stampa a Maurizio Sarri, allenatore della Lazio che alla vigilia del match contro il Milan – gara valida per l’ultima giornata del girone d’andata – ha risposto così: “Se ne parla la sera a cena…ne parleremo e ci organizzeremo. Il banco del formaggio di solito è vicino a quello della carne, se ne hai bisogno ti ci porto io. Il banco degli attaccanti? Non mi interessa, io domani devo giocare con il Milan. Adesso l’unica cosa che posso fare è recuperare Immobile”.