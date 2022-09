Lazio, Sarri: "Scesi in campo senza umiltà. Coi giocatori me la vedrò io"

15-09-2022 21:56

Il tecnico della Lazio Maurizio Sarri ha parlato in conferenza stampa subito dopo la sconfitta per 5-1 subita contro i danesi del Midtjylland nella seconda giornata della fase a gironi di Europa League.

Per la quarta volta nella sua storia, la Lazio ha subito almeno 5 gol in un match in competizioni UEFA (in precedenza, due in Coppa Uefa, contro Lens e Tenerife, una in Champions League contro il Valencia).

Queste le parole di Sarri:

“Quella di questa sera è stata la stessa Lazio che abbiamo visto la scorsa stagione a Verona o a Bologna. La Lazio che qualche volta non scende in campo e viene fuori questa gara. In Europa una partita così fa più male dato che credevamo che stavamo lavorando nel modo corretto. Non c’è stata umiltà. Credevamo che fosse una gara che si poteva risolvere in ogni momento e se entri con questo modo di pensare con le formazioni europee non ne tiri fuori le gambe. Sicuramente qui dico che è la mia. Dopo tuttavia me la vedo io con i ragazzi. Cercherò delle spiegazioni dato che è da tre giorni che diciamo di arrivare qui umili e invece abbiamo avuto un livello di presunzione enorme. Nei primi 25 minuti avevamo il pallino del gioco e stavamo fermi, a basso ritmo come una squadra che sta gestendo un 4-0 a favore”. Sull’influenza dei cambi: “I 16 che sono andati in campo li ho visti più o meno sullo stesso livello mentale”.