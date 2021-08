Lazio, Sarri: "Siamo in piena costruzione"

Il tecnico della Lazio Maurizio Sarri ha analizzato la vittoria contro l’Empoli: “Ora siamo in piena costruzione, abbiamo trovato un’Empoli difficile da affrontare e avevo molto timore dei primi 20 minuti andando in difficoltà nel finale e giocando bene per 65 minuti. Nelle prime due azioni ci siamo accorciati con il vertice basso ed è estremamente pericoloso; infatti ci hanno infilato. Questa è una squadra che dal punto di vista offensivo ha delle qualità, le difficoltà erano prevedibili”.

“Uscire da queste partite è importante. E’ chiaro che se vogliamo continuare a fare risultato dobbiamo fare qualcosa in più. Lazio come il Napoli? Dal punto di vista tecnico ci sono poche similitudini, ma da quello morale molte. Sono ragazzi che seguono l’allenatore in maniera straordinaria ed è la stessa cosa che ho trovato a Napoli. Poi quel Napoli era più vicino alle mie idee, questa è una squadra che viene da un modulo completamente diverso e il percorso potrebbe essere più lungo”.

OMNISPORT | 21-08-2021 23:17