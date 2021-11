21-11-2021 13:04

In mancanza di Ciro Immobile, Sarri contro la Juventus ha preferito schierare Pedro falso nove piuttosto che mettere Muriqi come unica punta. Alla fine il centravanti biancoceleste è sceso in campo ma senza incidere. Un’altra prestazione criticata dai tifosi laziali, che hanno chiesto a gran voce un vice-Immobile migliore del kosovaro.

Sui social Muriqi si è sfogato. Rincuorato da un tifoso, l’attaccante ha risposto: “Grazie amico ma sono morto (mentalmente)”.

OMNISPORT